Tata Motors
  • Lønninger
  • Maskiningeniør

  • Alle Maskiningeniør Lønninger

  • Pune Metropolitan Region

Tata Motors Maskiningeniør Lønninger i Pune Metropolitan Region

Den gennemsnitlige Maskiningeniør kompensationspakke in Pune Metropolitan Region hos Tata Motors udgør i alt ₹1.84M pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Tata Motors's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/5/2025

Median Pakke
company icon
Tata Motors
Mechanical Engineer
Pune, MH, India
Total per år
₹1.84M
Niveau
hidden
Grundløn
₹1.84M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År i virksomheden
5-10 År
Års erfaring
5-10 År
Hvad er karriereniveauerne hos Tata Motors?
Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Maskiningeniør hos Tata Motors in Pune Metropolitan Region ligger på en årlig samlet kompensation på ₹2,019,401. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Tata Motors for Maskiningeniør rollen in Pune Metropolitan Region er ₹882,043.

