Tata Group
Tata Group Netværksingeniør Lønninger

Den gennemsnitlige Netværksingeniør kompensationspakke in India hos Tata Group udgør i alt ₹1.56M pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Tata Group's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/11/2025

Median Pakke
company icon
Tata Group
Software Engineer
Gurgaon, HR, India
Total per år
₹1.56M
Niveau
-
Grundløn
₹1.56M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År i virksomheden
2 År
Års erfaring
2 År
Hvad er karriereniveauerne hos Tata Group?
Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Tata Group er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Netværksingeniør hos Tata Group in India ligger på en årlig samlet kompensation på ₹9,372,788. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Tata Group for Netværksingeniør rollen in India er ₹1,060,867.

Andre ressourcer