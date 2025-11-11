Virksomhedsoversigt
Tata Group
Tata Group Full-Stack Softwareingeniør Lønninger

Den gennemsnitlige Full-Stack Softwareingeniør kompensationspakke in India hos Tata Group udgør i alt ₹1.75M pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Tata Group's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/11/2025

Median Pakke
company icon
Tata Group
Full-Stack Software Engineer
Chennai, TN, India
Total per år
₹1.75M
Niveau
L3
Grundløn
₹1.58M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹175K
År i virksomheden
3 År
Års erfaring
5 År
Hvad er karriereniveauerne hos Tata Group?
Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Tata Group er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Full-Stack Softwareingeniør hos Tata Group in India ligger på en årlig samlet kompensation på ₹9,541,508. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Tata Group for Full-Stack Softwareingeniør rollen in India er ₹2,540,338.

Andre ressourcer