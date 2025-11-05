Virksomhedsoversigt
Tata Group Marketing Lønninger i Mumbai Metropolitan Region

Sidst opdateret: 11/5/2025

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Tata Group er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Marketing hos Tata Group in Mumbai Metropolitan Region ligger på en årlig samlet kompensation på ₹3,457,410. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Tata Group for Marketing rollen in Mumbai Metropolitan Region er ₹3,147,416.

Andre ressourcer