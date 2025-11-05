Virksomhedsoversigt
Tata Group
Tata Group Kemisk ingeniør Lønninger i Greater Amsterdam Area

Den gennemsnitlige Kemisk ingeniør samlede kompensation in Greater Amsterdam Area hos Tata Group spænder fra €61.3K til €87.5K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Tata Group's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/5/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

€70.3K - €82.3K
Netherlands
Almindeligt Interval
Muligt Interval
€61.3K€70.3K€82.3K€87.5K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Tata Group er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Kemisk ingeniør hos Tata Group in Greater Amsterdam Area ligger på en årlig samlet kompensation på €87,511. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Tata Group for Kemisk ingeniør rollen in Greater Amsterdam Area er €61,333.

Andre ressourcer