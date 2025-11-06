Virksomhedsoversigt
Softwareingeniør kompensation in Guadalajara Metropolitan Area hos Tata Consultancy Services spænder fra MX$262K pr. year for C1Y til MX$775K pr. year for C3A. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Guadalajara Metropolitan Area udgør i alt MX$399K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Tata Consultancy Services's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/6/2025

Gennemsnit Kompensation efter Niveau
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
C1Y
Assistant Engineer Trainee(Entry Level)
MX$262K
MX$257K
MX$5.1K
MX$0
C1
Assistant Engineer
MX$476K
MX$464K
MX$0
MX$12.4K
C2
IT Analyst
MX$516K
MX$486K
MX$0
MX$30.1K
C3A
Assistant Consultant
MX$775K
MX$747K
MX$0
MX$28.3K
Seneste Lønindsendelser
Praktikantlønninger

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Tata Consultancy Services er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Softwareingeniør hos Tata Consultancy Services in Guadalajara Metropolitan Area ligger på en årlig samlet kompensation på MXMX$14,820,594. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Tata Consultancy Services for Softwareingeniør rollen in Guadalajara Metropolitan Area er MXMX$7,626,276.

