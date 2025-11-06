Softwareingeniør kompensation in Guadalajara Metropolitan Area hos Tata Consultancy Services spænder fra MX$262K pr. year for C1Y til MX$775K pr. year for C3A. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Guadalajara Metropolitan Area udgør i alt MX$399K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Tata Consultancy Services's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/6/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
C1Y
MX$262K
MX$257K
MX$5.1K
MX$0
C1
MX$476K
MX$464K
MX$0
MX$12.4K
C2
MX$516K
MX$486K
MX$0
MX$30.1K
C3A
MX$775K
MX$747K
MX$0
MX$28.3K
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
|Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Tata Consultancy Services er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)
Inkluderede StillingerIndsend Ny Stilling