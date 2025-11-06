Virksomhedsoversigt
Tata Consultancy Services
  • Lønninger
  • Softwareingeniør

  • Alle Softwareingeniør Lønninger

  • Cleveland-Akron (Canton) Area

Tata Consultancy Services Softwareingeniør Lønninger i Cleveland-Akron (Canton) Area

Softwareingeniør kompensation in Cleveland-Akron (Canton) Area hos Tata Consultancy Services spænder fra $85.5K pr. year for C1 til $104K pr. year for C3B. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Cleveland-Akron (Canton) Area udgør i alt $94K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Tata Consultancy Services's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/6/2025

Gennemsnit Kompensation efter Niveau
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
C1Y
Assistant Engineer Trainee(Entry Level)
$ --
$ --
$ --
$ --
C1
Assistant Engineer
$85.5K
$83K
$0
$2.5K
C2
IT Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
C3A
Assistant Consultant
$ --
$ --
$ --
$ --
Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Praktikantlønninger

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Tata Consultancy Services er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



Inkluderede Stillinger

Frontend Softwareingeniør

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Netværksingeniør

Kvalitetssikring (QA) Softwareingeniør

Dataingeniør

Produktions Softwareingeniør

DevOps Ingeniør

Site Reliability Ingeniør

Systemingeniør

Webudvikler

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Softwareingeniør hos Tata Consultancy Services in Cleveland-Akron (Canton) Area ligger på en årlig samlet kompensation på $116,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Tata Consultancy Services for Softwareingeniør rollen in Cleveland-Akron (Canton) Area er $83,700.

Andre ressourcer