Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Salgsingeniør Lønninger

Den gennemsnitlige Salgsingeniør samlede kompensation in India hos Tata Consultancy Services spænder fra ₹559K til ₹814K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Tata Consultancy Services's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/1/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

₹642K - ₹731K
India
Almindeligt Interval
Muligt Interval
₹559K₹642K₹731K₹814K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Tata Consultancy Services er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Salgsingeniør hos Tata Consultancy Services in India ligger på en årlig samlet kompensation på ₹814,196. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Tata Consultancy Services for Salgsingeniør rollen in India er ₹558,897.

