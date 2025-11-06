Virksomhedsoversigt
Tata Consultancy Services
  • Greater Bengaluru

Tata Consultancy Services Projektmanager Lønninger i Greater Bengaluru

Den gennemsnitlige Projektmanager kompensationspakke in Greater Bengaluru hos Tata Consultancy Services udgør i alt ₹1.99M pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Tata Consultancy Services's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/6/2025

Median Pakke
company icon
Tata Consultancy Services
Project Manager
Bengaluru, KA, India
Total per år
₹1.99M
Niveau
C3A
Grundløn
₹1.99M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År i virksomheden
17 År
Års erfaring
19 År
Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Tata Consultancy Services er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Projektmanager hos Tata Consultancy Services in Greater Bengaluru ligger på en årlig samlet kompensation på ₹2,300,960. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Tata Consultancy Services for Projektmanager rollen in Greater Bengaluru er ₹1,986,029.

