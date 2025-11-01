Virksomhedsoversigt
Tata Consultancy Services
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
Tata Consultancy Services Forretningsdrift Lønninger

Den gennemsnitlige Forretningsdrift samlede kompensation hos Tata Consultancy Services spænder fra SGD 94.6K til SGD 134K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Tata Consultancy Services's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/1/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

SGD 107K - SGD 127K
Singapore
Almindeligt Interval
Muligt Interval
SGD 94.6KSGD 107KSGD 127KSGD 134K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Tata Consultancy Services er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Forretningsdrift hos Tata Consultancy Services ligger på en årlig samlet kompensation på SGD 134,344. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Tata Consultancy Services for Forretningsdrift rollen er SGD 94,625.

Andre ressourcer