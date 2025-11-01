Virksomhedsoversigt
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Administrativ assistent Lønninger

Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Tata Consultancy Services's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/1/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$61.2K - $74.1K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$56.4K$61.2K$74.1K$78.9K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Tata Consultancy Services er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Administrativ assistent hos Tata Consultancy Services in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $78,880. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Tata Consultancy Services for Administrativ assistent rollen in United States er $56,440.

