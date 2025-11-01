Virksomhedsoversigt
Tata Consultancy Services
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Aktuar

  • Alle Aktuar Lønninger

Tata Consultancy Services Aktuar Lønninger

Den gennemsnitlige Aktuar samlede kompensation in Ireland hos Tata Consultancy Services spænder fra €33.6K til €46.7K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Tata Consultancy Services's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/1/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

€36K - €42.4K
Ireland
Almindeligt Interval
Muligt Interval
€33.6K€36K€42.4K€46.7K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Vi behøver kun 3 flere Aktuar indberetningers hos Tata Consultancy Services for at låse op!

Inviter dine venner og netværk til anonymt at tilføje lønninger på under 60 sekunder. Flere data betyder bedre indsigt for jobsøgende som dig og vores fællesskab!

💰 Se Alle Lønninger

💪 Bidrag Din Løn

Block logo
+€50.7K
Robinhood logo
+€77.8K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
Don't get lowballed

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Tata Consultancy Services er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Aktuar tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Aktuar hos Tata Consultancy Services in Ireland ligger på en årlig samlet kompensation på €46,748. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Tata Consultancy Services for Aktuar rollen in Ireland er €33,562.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Tata Consultancy Services

Relaterede virksomheder

  • Infosys
  • HCL Technologies
  • Tech Mahindra
  • Mphasis
  • Mindtree
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer