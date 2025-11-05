Virksomhedsoversigt
Tango Softwareingeniør Lønninger i Warsaw Metropolitan Area

Den gennemsnitlige Softwareingeniør kompensationspakke in Warsaw Metropolitan Area hos Tango udgør i alt PLN 346K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Tango's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/5/2025

Median Pakke
company icon
Tango
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Total per år
PLN 346K
Niveau
Senior
Grundløn
PLN 308K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 38K
År i virksomheden
3 År
Års erfaring
10 År
Hvad er karriereniveauerne hos Tango?
Block logo
+PLN 217K
Robinhood logo
+PLN 333K
Stripe logo
+PLN 74.8K
Datadog logo
+PLN 131K
Verily logo
+PLN 82.3K
Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Praktikantlønninger

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Tango er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Softwareingeniør hos Tango in Warsaw Metropolitan Area ligger på en årlig samlet kompensation på PLN 464,180. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Tango for Softwareingeniør rollen in Warsaw Metropolitan Area er PLN 314,108.

Andre ressourcer