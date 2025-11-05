Virksomhedsoversigt
Den gennemsnitlige Softwareingeniør kompensationspakke in Ukraine hos Tango udgør i alt UAH 4.01M pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Tango's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/5/2025

Median Pakke
company icon
Tango
Software Engineer
Kyiv, KC, Ukraine
Total per år
UAH 4.01M
Niveau
hidden
Grundløn
UAH 4.01M
Stock (/yr)
UAH 0
Bonus
UAH 0
År i virksomheden
2-4 År
Års erfaring
5-10 År
Hvad er karriereniveauerne hos Tango?
Block logo
+UAH 2.43M
Robinhood logo
+UAH 3.72M
Stripe logo
+UAH 836K
Datadog logo
+UAH 1.46M
Verily logo
+UAH 920K
Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Praktikantlønninger

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Tango er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Softwareingeniør hos Tango in Ukraine ligger på en årlig samlet kompensation på UAH 6,209,528. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Tango for Softwareingeniør rollen in Ukraine er UAH 3,920,156.

