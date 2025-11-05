Virksomhedsoversigt
Tango
Tango Softwareingeniør Lønninger i Canada

Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Tango's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/5/2025

Block logo
+CA$81K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.7K
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Tango er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Softwareingeniør hos Tango in Canada ligger på en årlig samlet kompensation på CA$233,218. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Tango for Softwareingeniør rollen in Canada er CA$233,218.

Andre ressourcer