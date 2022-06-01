Symphony Technology Group Lønninger

Symphony Technology Group's løn spænder fra $39,513 i samlet kompensation om året for en Softwareingeniør i den lave ende til $54,879 for en Produktmanager i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Symphony Technology Group . Sidst opdateret: 11/30/2025