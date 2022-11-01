Syfe Lønninger

Syfes løninterval spænder fra $35,914 i total kompensation årligt for en Softwareingeniør i den nedre ende til $79,744 for en Produktdesigner i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Syfe . Sidst opdateret: 8/20/2025