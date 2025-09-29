Virksomhedsoversigt
Den gennemsnitlige Software Ingeniør kompensationspakke in Egypt hos Swvl udgør i alt EGP 944K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Swvl's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/29/2025

Median Pakke
company icon
Swvl
Software Engineer
Karachi, SD, Pakistan
Total per år
EGP 944K
Niveau
L4
Grundløn
EGP 944K
Stock (/yr)
EGP 0
Bonus
EGP 0
År i virksomheden
2 År
Års erfaring
7 År
Hvad er karriereniveauerne hos Swvl?

EGP 7.87M

Seneste Lønindsendelser
TilføjTilføj LønTilføj Kompensation

Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Praktikantlønninger

Bidrag

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Software Ingeniør hos Swvl in Egypt ligger på en årlig samlet kompensation på EGP 1,203,548. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Swvl for Software Ingeniør rollen in Egypt er EGP 944,314.

