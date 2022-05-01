Swvl Lønninger

Swvls løninterval spænder fra $6,139 i total kompensation årligt for en Revisor i den nedre ende til $138,153 for en Software Engineering Leder i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Swvl . Sidst opdateret: 8/20/2025