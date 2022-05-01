Virksomhedskatalog
Swvl
Swvl Lønninger

Swvls løninterval spænder fra $6,139 i total kompensation årligt for en Revisor i den nedre ende til $138,153 for en Software Engineering Leder i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Swvl. Sidst opdateret: 8/20/2025

$160K

Revisor
$6.1K
Produktchef
$108K
Projektleder
$12.1K

Softwareingeniør
$19.3K
Software Engineering Leder
$138K
Ofte stillede spørgsmål

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Swvl je Software Engineering Leder at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $138,153. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Swvl je $19,296.

