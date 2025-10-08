Virksomhedsoversigt
Swisscom
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Software Ingeniør

  • DevOps Ingeniør

  • Netherlands

Swisscom DevOps Ingeniør Lønninger i Netherlands

DevOps Ingeniør kompensation in Netherlands hos Swisscom spænder fra €56.5K pr. year for Software Engineer til €79.8K pr. year for Senior Software Engineer. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Netherlands udgør i alt €63.8K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Swisscom's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/8/2025

Gennemsnit Niveau
Tilføj KompSammenlign Niveauer
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier ()
Bonus
Software Engineer
(Entry Level)
€56.5K
€56.5K
€0
€0
Senior Software Engineer
€79.8K
€76.4K
€0
€3.4K
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Principal Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Tilføj KompSammenlign Niveauer

€142K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på €26.6K+ (nogle gange €266K+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.

Seneste Lønindsendelser
TilføjTilføj LønTilføj Kompensation

Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Ledige Stillinger

Bidrag
Hvad er karriereniveauerne hos Swisscom?

Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Software Ingeniør tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en DevOps Ingeniør hos Swisscom in Netherlands ligger på en årlig samlet kompensation på €89,577. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Swisscom for DevOps Ingeniør rollen in Netherlands er €58,929.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Swisscom

Relaterede virksomheder

  • Sprint
  • TELUS
  • TDS
  • Accenture
  • AT&T
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer