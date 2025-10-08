DevOps Ingeniør kompensation in Netherlands hos Swisscom spænder fra €56.5K pr. year for Software Engineer til €79.8K pr. year for Senior Software Engineer. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Netherlands udgør i alt €63.8K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Swisscom's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/8/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier ()
Bonus
Software Engineer
€56.5K
€56.5K
€0
€0
Senior Software Engineer
€79.8K
€76.4K
€0
€3.4K
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Principal Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
|Ingen lønninger fundet
