Den gennemsnitlige Cybersecurity Analyst kompensationspakke hos Swiss Re udgør i alt CHF 147K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Swiss Re's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/29/2025

Median Pakke
company icon
Swiss Re
Cybersecurity Analyst
Zurich, ZH, Switzerland
Total per år
CHF 147K
Niveau
L3
Grundløn
CHF 132K
Stock (/yr)
CHF 0
Bonus
CHF 14.3K
År i virksomheden
4 År
Års erfaring
8 År
Hvad er karriereniveauerne hos Swiss Re?

CHF 134K

Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
OSS

The highest paying salary package reported for a jobFamilies.Cybersecurity Analyst at Swiss Re sits at a yearly total compensation of CHF 176,288. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swiss Re for the jobFamilies.Cybersecurity Analyst role is CHF 149,108.

Andre ressourcer