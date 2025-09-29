Virksomhedsoversigt
Swiggy
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
Swiggy Venturekapitalist Lønninger

Den gennemsnitlige Venturekapitalist samlede kompensation in India hos Swiggy spænder fra ₹175K til ₹245K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Swiggy's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/29/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

₹190K - ₹230K
India
Almindeligt Interval
Muligt Interval
₹175K₹190K₹230K₹245K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

₹160K

Få Betalt, Ikke Snydt

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
Options

Hos Swiggy er Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Venturekapitalist hos Swiggy in India ligger på en årlig samlet kompensation på ₹245,253. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Swiggy for Venturekapitalist rollen in India er ₹175,483.

