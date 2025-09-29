Virksomhedsoversigt
Swiggy
Swiggy Software Ingeniør Lønninger

Software Ingeniør kompensation in India hos Swiggy spænder fra ₹23.4K pr. year for L6 til ₹126K pr. year for L9. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in India udgør i alt ₹44K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Swiggy's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/29/2025

Gennemsnit Kompensation efter Niveau
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
L6
Software Engineer I(Entry Level)
₹23.4K
₹20.3K
₹3K
₹170
L7
Software Engineer II
₹48K
₹37.9K
₹9.8K
₹190
L8
Software Engineer III
₹98.3K
₹64.2K
₹34.1K
₹0
L9
Software Engineer IV
₹126K
₹90.4K
₹35.4K
₹0
₹160K

Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
Options

Hos Swiggy er Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
Options

Hos Swiggy er Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)



Inkluderede Stillinger

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Kvalitetssikring (KS) Softwareingeniør

Produktions Softwareingeniør

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Software Ingeniør hos Swiggy in India ligger på en årlig samlet kompensation på ₹125,707. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Swiggy for Software Ingeniør rollen in India er ₹30,139.

