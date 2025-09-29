Virksomhedsoversigt
Swiggy
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Produktdesigner

  • Alle Produktdesigner Lønninger

Swiggy Produktdesigner Lønninger

Produktdesigner kompensation in India hos Swiggy spænder fra ₹59.3K pr. year for L7 til ₹53.2K pr. year for L8. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in India udgør i alt ₹45.4K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Swiggy's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/29/2025

Gennemsnit Kompensation efter Niveau
Tilføj KompSammenlign Niveauer
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
L6
Product Designer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
Product Designer II
₹59.3K
₹52.8K
₹6.5K
₹0
L8
Product Designer III
₹53.2K
₹53.2K
₹0
₹0
L9
Product Designer IV
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Se 2 Flere Niveauer
Tilføj KompSammenlign Niveauer

₹160K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på ₹30K+ (nogle gange ₹300K+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.

Seneste Lønindsendelser
TilføjTilføj LønTilføj Kompensation

Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Ledige Stillinger

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
Options

Hos Swiggy er Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
Options

Hos Swiggy er Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)



Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Produktdesigner tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

Inkluderede Stillinger

Indsend Ny Stilling

UX Designer

OSS

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Produktdesigner bei Swiggy in India liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₹86,773. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Swiggy für die Position Produktdesigner in India beträgt ₹51,107.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Swiggy

Relaterede virksomheder

  • OYO
  • Ola
  • Gojek Tech
  • Grofers
  • Alpaca
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer