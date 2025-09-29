Produktdesign Leder kompensation in India hos Swiggy udgør i alt ₹83.3K pr. year for L9. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Swiggy's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/29/2025
Gennemsnitlig Samlet Kompensation
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
₹83.3K
₹72.4K
₹7.3K
₹3.6K
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Swiggy er Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)
