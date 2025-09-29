Virksomhedsoversigt
Swiggy
Swiggy Marketing Lønninger

Den gennemsnitlige Marketing samlede kompensation in India hos Swiggy spænder fra ₹4.37M til ₹6.12M pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Swiggy's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/29/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

₹4.73M - ₹5.5M
India
Almindeligt Interval
Muligt Interval
₹4.37M₹4.73M₹5.5M₹6.12M
Almindeligt Interval
Muligt Interval

₹13.94M

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
Options

Hos Swiggy er Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Marketing hos Swiggy in India ligger på en årlig samlet kompensation på ₹6,122,337. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Swiggy for Marketing rollen in India er ₹4,373,098.

Andre ressourcer