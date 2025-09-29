Virksomhedsoversigt
Swiggy
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Information Technologist (IT)

  • Alle Information Technologist (IT) Lønninger

Swiggy Information Technologist (IT) Lønninger

Den gennemsnitlige Information Technologist (IT) samlede kompensation hos Swiggy spænder fra ₹19.89M til ₹28.28M pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Swiggy's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/29/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

₹22.52M - ₹25.64M
India
Almindeligt Interval
Muligt Interval
₹19.89M₹22.52M₹25.64M₹28.28M
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Vi behøver kun 3 flere Information Technologist (IT) indberetningers hos Swiggy for at låse op!

Inviter dine venner og netværk til anonymt at tilføje lønninger på under 60 sekunder. Flere data betyder bedre indsigt for jobsøgende som dig og vores fællesskab!

💰 Se Alle Lønninger

💪 Bidrag Din Løn

₹13.94M

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på ₹2.61M+ (nogle gange ₹26.14M+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.


Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
Options

Hos Swiggy er Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
Options

Hos Swiggy er Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)



Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Information Technologist (IT) tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור jobFamilies.Information Technologist (IT) ב-Swiggy עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹28,275,727. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Swiggy עבור תפקיד jobFamilies.Information Technologist (IT) הוא ₹19,888,859.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Swiggy

Relaterede virksomheder

  • OYO
  • Ola
  • Gojek Tech
  • Grofers
  • Alpaca
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer