Virksomhedsoversigt
Swiggy
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Finansanalytiker

  • Alle Finansanalytiker Lønninger

Swiggy Finansanalytiker Lønninger

Den gennemsnitlige Finansanalytiker samlede kompensation in India hos Swiggy spænder fra ₹31K til ₹42.3K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Swiggy's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/29/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

₹33.2K - ₹40.1K
India
Almindeligt Interval
Muligt Interval
₹31K₹33.2K₹40.1K₹42.3K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Vi behøver kun 3 flere Finansanalytiker indberetningers hos Swiggy for at låse op!

Inviter dine venner og netværk til anonymt at tilføje lønninger på under 60 sekunder. Flere data betyder bedre indsigt for jobsøgende som dig og vores fællesskab!

💰 Se Alle Lønninger

💪 Bidrag Din Løn

₹160K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på ₹30K+ (nogle gange ₹300K+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.


Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
Options

Hos Swiggy er Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
Options

Hos Swiggy er Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)



Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Finansanalytiker tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

The highest paying salary package reported for a Finansanalytiker at Swiggy in India sits at a yearly total compensation of ₹42,318. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swiggy for the Finansanalytiker role in India is ₹31,009.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Swiggy

Relaterede virksomheder

  • OYO
  • Ola
  • Gojek Tech
  • Grofers
  • Alpaca
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer