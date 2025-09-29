Virksomhedsoversigt
Swiggy
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Forretningsanalytiker

  • Alle Forretningsanalytiker Lønninger

Swiggy Forretningsanalytiker Lønninger

Forretningsanalytiker kompensation in India hos Swiggy spænder fra ₹16.3K pr. year for L6 til ₹70.8K pr. year for L9. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in India udgør i alt ₹19.2K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Swiggy's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/29/2025

Gennemsnit Kompensation efter Niveau
Tilføj KompSammenlign Niveauer
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
L6
Business Analyst I
₹16.3K
₹15.7K
₹290
₹280
L7
Business Analyst II
₹32.3K
₹25.9K
₹5.9K
₹500
L8
Business Analyst III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
Business Analyst IV
₹70.8K
₹49.5K
₹21.3K
₹0
Se 2 Flere Niveauer
Tilføj KompSammenlign Niveauer

₹160K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på ₹30K+ (nogle gange ₹300K+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.

Seneste Lønindsendelser
TilføjTilføj LønTilføj Kompensation

Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Ledige Stillinger

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
Options

Hos Swiggy er Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
Options

Hos Swiggy er Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)



Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Forretningsanalytiker tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Forretningsanalytiker hos Swiggy in India ligger på en årlig samlet kompensation på ₹70,798. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Swiggy for Forretningsanalytiker rollen in India er ₹19,062.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Swiggy

Relaterede virksomheder

  • OYO
  • Ola
  • Gojek Tech
  • Grofers
  • Alpaca
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer