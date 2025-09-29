Virksomhedsoversigt
Swiggy
Den gennemsnitlige Forretningsdrift samlede kompensation hos Swiggy spænder fra ₹89.9K til ₹125K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Swiggy's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/29/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

₹96.3K - ₹113K
India
Almindeligt Interval
Muligt Interval
₹89.9K₹96.3K₹113K₹125K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
Options

Hos Swiggy er Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

OSS

