Den gennemsnitlige Produktleder samlede kompensation in United States hos Swiftly spænder fra $129K til $180K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Swiftly's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/29/2025
Gennemsnitlig Samlet Kompensation
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Swiftly er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)