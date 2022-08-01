Virksomhedsoversigt
StreamNative
StreamNative Lønninger

StreamNative's løn spænder fra $70,350 i samlet kompensation om året for en Marketing i den lave ende til $452,250 for en Salg i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos StreamNative. Sidst opdateret: 10/26/2025

Produktleder
Median $200K
Marketing
$70.4K
Salg
$452K

Software Ingeniør
$226K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos StreamNative er Salg at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $452,250. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos StreamNative er $212,827.

