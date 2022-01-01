Virksomhedsoversigt
Strategy by PwC
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed

Strategy by PwC Lønninger

Strategy by PwC's løn spænder fra $20,000 i samlet kompensation om året for en Software Ingeniør i den lave ende til $333,858 for en Ledelseskonsulent i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Strategy by PwC. Sidst opdateret: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ledelseskonsulent
Consultant $256K
Senior Consultant $211K
Associate $111K
Senior Associate $217K
Principal $334K
Revisor
$77.6K
Forretningsanalytiker
$65.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Data Scientist
$22.2K
Produktdesigner
$118K
Produktleder
$60.5K
Projektleder
$216K
Software Ingeniør
$20K
Løsningsarkitekt
$91.8K
Venturekapitalist
$254K
Mangler du din titel?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Strategy by PwC er Ledelseskonsulent at the Principal level med en årlig samlet kompensation på $333,858. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Strategy by PwC er $114,397.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Strategy by PwC

Relaterede virksomheder

  • G-Research
  • OakNorth
  • Transact
  • CFGI
  • Control Risks
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer