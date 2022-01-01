Stratasys Lønninger

Virksomhedskatalog
Stratasyss løninterval spænder fra $54,270 i total kompensation årligt for en Maskiningeniør i den nedre ende til $224,661 for en Produktchef i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Stratasys. Sidst opdateret: 8/23/2025

$160K

Softwareingeniør
Median $81.5K
Dataanalytiker
$64.7K
Maskiningeniør
$54.3K

Produktdesigner
$132K
Produktchef
$225K
Teknisk programleder
$201K
Ofte stillede spørgsmål

Kõrgeima palgaga roll Stratasys on Produktchef at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $224,661. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Stratasys mediaan aastane kogukompensatsioon on $106,584.

