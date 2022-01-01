Stratasys Lønninger

Stratasyss løninterval spænder fra $54,270 i total kompensation årligt for en Maskiningeniør i den nedre ende til $224,661 for en Produktchef i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Stratasys . Sidst opdateret: 8/23/2025