Straive
Straive Lønninger

Straives løninterval spænder fra $3,354 i total kompensation årligt for en Administrativ assistent i den nedre ende til $61,519 for en Produktchef i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Straive. Sidst opdateret: 8/23/2025

$160K

Administrativ assistent
$3.4K
Copywriter
$5K
Datascientist
$12K

Produktchef
$61.5K
Softwareingeniør
$7.3K
Løsningsarkitekt
$46.8K
Ofte stillede spørgsmål

