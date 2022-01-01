Storyblocks Lønninger

Storyblocks's løn spænder fra $145,000 i samlet kompensation om året for en Software Ingeniør i den lave ende til $216,791 for en Data Scientist i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Storyblocks . Sidst opdateret: 10/15/2025