Stoneridge Lønninger

Stoneridge's løn spænder fra $8,955 i samlet kompensation om året for en Produktdesigner i den lave ende til $66,317 for en Maskiningeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Stoneridge . Sidst opdateret: 10/25/2025