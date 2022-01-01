StockX Lønninger

StockX's løn spænder fra $85,570 i samlet kompensation om året for en Produktdesigner i den lave ende til $472,625 for en Data Scientist i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos StockX . Sidst opdateret: 10/14/2025