StockX
StockX Lønninger

StockX's løn spænder fra $85,570 i samlet kompensation om året for en Produktdesigner i den lave ende til $472,625 for en Data Scientist i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos StockX. Sidst opdateret: 10/14/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $174K
Produktleder
Median $165K
Software Engineering Leder
Median $230K

Data Scientist
$473K
Marketing
$106K
Produktdesigner
$85.6K
Teknisk Programleder
$169K
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
Options

Hos StockX er Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos StockX er Data Scientist at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $472,625. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos StockX er $169,150.

