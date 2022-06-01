Virksomhedskatalog
Stanley Black & Decker
Arbejder her? Gør krav på din virksomhed

Stanley Black & Decker Lønninger

Stanley Black & Deckers løninterval spænder fra $40,603 i total kompensation årligt for en Projektleder i den nedre ende til $433,508 for en Programleder i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Stanley Black & Decker. Sidst opdateret: 8/19/2025

$160K

Få Løn, Ikke Manipuleret

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt $30K+ (nogle gange $300K+) forhøjelser. Få din løn forhandlet eller dit CV gennemgået af de virkelige eksperter - rekrutteringsfolk, der gør det dagligt.

Maskiningeniør
Median $95K
Softwareingeniør
Median $112K
Produktchef
Median $134K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Hardwareingeniør
Median $89K
Forretningsanalytiker
$104K
Forretningsudvikling
$236K
Dataanalytiker
$42.6K
Data Science Leder
$213K
Datascientist
Median $150K
Finansanalytiker
$89.1K
Grafisk designer
$146K
HR
$61.2K
Marketing
Median $140K
Produktdesigner
$80.4K
Programleder
$434K
Projektleder
$40.6K
Salg
$152K
Software Engineering Leder
$164K
Løsningsarkitekt
$60.3K
Teknisk programleder
$141K
Mangler din stilling?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


Ofte stillede spørgsmål

Den højest betalende rolle rapporteret hos Stanley Black & Decker er Programleder at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $433,508. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos Stanley Black & Decker er $123,000.

Udvalgte Jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Stanley Black & Decker

Relaterede virksomheder

  • Veeco
  • EPAM Systems
  • Sprinklr
  • Forrester
  • ThoughtWorks
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer