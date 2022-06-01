Stanley Black & Decker Lønninger

Stanley Black & Deckers løninterval spænder fra $40,603 i total kompensation årligt for en Projektleder i den nedre ende til $433,508 for en Programleder i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Stanley Black & Decker . Sidst opdateret: 8/19/2025