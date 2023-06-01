Virksomhedskatalog
Standard Metrics
Arbejder her? Gør krav på din virksomhed

Standard Metrics Lønninger

Standard Metricss løninterval spænder fra $137,200 i total kompensation årligt for en Kundesucces i den nedre ende til $211,935 for en Software Engineering Leder i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Standard Metrics. Sidst opdateret: 8/19/2025

$160K

Få Løn, Ikke Manipuleret

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt $30K+ (nogle gange $300K+) forhøjelser. Få din løn forhandlet eller dit CV gennemgået af de virkelige eksperter - rekrutteringsfolk, der gør det dagligt.

Kundeservice
$139K
Kundesucces
$137K
Produktchef
$186K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Rekrutteringskonsulent
$151K
Salg
$157K
Salgsingeniør
$179K
Softwareingeniør
$157K
Software Engineering Leder
$212K
Mangler din stilling?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


Ofte stillede spørgsmål

Den højest betalende rolle rapporteret hos Standard Metrics er Software Engineering Leder at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $211,935. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos Standard Metrics er $156,733.

Udvalgte Jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Standard Metrics

Relaterede virksomheder

  • LinkedIn
  • Snap
  • Pinterest
  • Flipkart
  • Facebook
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer