Standard Cognition Lønninger

Standard Cognitions løninterval spænder fra $130,650 i total kompensation årligt for en Datascientist i den nedre ende til $316,575 for en Software Engineering Leder i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Standard Cognition . Sidst opdateret: 8/19/2025