Standard Chartered
Standard Chartered Lønninger

Standard Chartereds løninterval spænder fra $16,994 i total kompensation årligt for en Virksomhedsudvikling i den nedre ende til $502,500 for en Investeringsbanker i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Standard Chartered. Sidst opdateret: 8/19/2025

$160K

Softwareingeniør
Software Engineer $22K
Lead Software Engineer $29.6K

Backend softwareingeniør

Fuld stakk softwareingeniør

Produktchef
Median $52.5K
Software Engineering Leder
Median $42.7K

Teknisk programleder
Median $150K
Revisor
$204K
Forretningsanalytiker
$26.4K
Virksomhedsudvikling
$17K
Dataanalytiker
$20K
Datascientist
$43.9K
Finansanalytiker
$17.1K
IT-specialist
$39.4K
Investeringsbanker
$503K
Managementkonsulent
$57.1K
Produktdesigner
$69.1K
Programleder
$60K
Projektleder
$43.1K
Salg
$56.5K
Cybersikkerhedsanalytiker
$18K
Løsningsarkitekt
$43.3K
Mangler din stilling?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


Ofte stillede spørgsmål

Най-високоплатената роля, докладвана в Standard Chartered, е Investeringsbanker at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $502,500. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Standard Chartered, е $43,225.

Andre ressourcer