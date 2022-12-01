SSI SCHÄFER Lønninger

SSI SCHÄFER's løn spænder fra $43,432 i samlet kompensation om året for en Kundeservice i den lave ende til $102,000 for en Juridisk i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos SSI SCHÄFER . Sidst opdateret: 11/30/2025