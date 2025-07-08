Square Yards Lønninger

Square Yards's løn spænder fra $2,754 i samlet kompensation om året for en Informationsteknolog (IT) i den lave ende til $83,714 for en Softwareingeniørmanager i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Square Yards . Sidst opdateret: 11/30/2025