Sportradar Lønninger

Sportradar's løn spænder fra $84,253 i samlet kompensation om året for en Produktleder in Slovenia i den lave ende til $136,518 for en Data Scientist in Canada i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Sportradar . Sidst opdateret: 9/20/2025