Splunk Lønninger

Splunk's løn spænder fra $51,822 i samlet kompensation om året for en Salgsingeniør i den lave ende til $733,000 for en Produktleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Splunk. Sidst opdateret: 8/29/2025

$160K

Software Ingeniør
P2 $171K
P3 $227K
P4 $300K
P5 $403K
P6 $726K

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Kvalitetssikring (KS) Softwareingeniør

Site Pålideligheds Ingeniør

Produktleder
P2 $189K
P3 $219K
P4 $261K
P5 $422K
P6 $652K
P7 $733K
Salg
P2 $121K
P3 $158K
P4 $245K
P5 $312K

Software Engineering Leder
M3 $366K
M4 $411K
M5 $563K
Produktdesigner
P2 $150K
P3 $218K
P5 $351K

UX Designer

Løsningsarkitekt
P4 $229K
P5 $282K

Data Arkitekt

Cloud Security Architect

Data Scientist
Median $265K
Marketing
P2 $106K
P5 $268K
Teknisk Programleder
Median $224K
Finansanalytiker
Median $145K
Programleder
Median $170K
Salgsingeniør
Median $51.8K
IT-teknolog
Median $157K
Rekrutterer
Median $141K
Teknisk Skribent
Median $145K
Projektleder
Median $156K
Cybersikkerhedsanalytiker
Median $425K
Revisor
$252K

Teknisk Bogholder

Forretningsdriftsleder
$147K
Forretningsanalytiker
Median $161K
Forretningsudvikling
$63.3K
Stabschef
$371K
Kundeservice
$229K
Dataanalytiker
$167K
Human Resources
$249K
Ledelseskonsulent
$153K
Marketing Operations
$162K
Produktdesign Leder
$481K
Omsætningsoperationer
$200K
Samlede Belønninger
$241K
UX Researcher
$129K
Optjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos Splunk er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 33.3% optjenes i 1st-ÅR (33.30% årligt)

  • 33.3% optjenes i 2nd-ÅR (8.32% kvartalsvis)

  • 33.3% optjenes i 3rd-ÅR (8.32% kvartalsvis)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Splunk er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

OSS

The highest paying role reported at Splunk is Produktleder at the P7 level with a yearly total compensation of $733,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Splunk is $227,427.

