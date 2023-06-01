Splitit Lønninger

Splitit's løn spænder fra $111,401 i samlet kompensation om året for en Software Ingeniør i den lave ende til $392,000 for en Salg i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Splitit . Sidst opdateret: 9/19/2025