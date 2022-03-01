Virksomhedsoversigt
Split Software
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed

Split Software Lønninger

Split Software's løn spænder fra $78,400 i samlet kompensation om året for en Human Resources i den lave ende til $208,000 for en Software Ingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Split Software. Sidst opdateret: 9/19/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på $30K+ (nogle gange $300K+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.

Software Ingeniør
Median $208K
Dataanalytiker
$81.6K
Human Resources
$78.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Løsningsarkitekt
$174K
Mangler du din titel?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


OSS

The highest paying role reported at Split Software is Software Ingeniør with a yearly total compensation of $208,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Split Software is $127,863.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Split Software

Relaterede virksomheder

  • Optimizely
  • Checkr
  • FullStory
  • Ab Initio Software
  • Axoni
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer