Splash Financial Lønninger

Splash Financial's løn spænder fra $180,000 i samlet kompensation om året for en Software Engineering Leder i den lave ende til $240,000 for en Software Ingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Splash Financial . Sidst opdateret: 9/19/2025