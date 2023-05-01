Virksomhedsoversigt
Spirit Airlines
Spirit Airlines Lønninger

Spirit Airlines's løn spænder fra $91,800 i samlet kompensation om året for en Dataanalytiker i den lave ende til $143,100 for en Produktleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Spirit Airlines. Sidst opdateret: 9/19/2025

$160K

Produktleder
Median $143K
Dataanalytiker
$91.8K
Projektleder
$124K

Software Ingeniør
Median $100K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Spirit Airlines er Produktleder med en årlig samlet kompensation på $143,100. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Spirit Airlines er $111,908.

